Областная газета
Общество 28 февраля 2017, 17:39

Водоканал вернул водоснабжение в дома екатеринбуржцев на ЖБИ и Уралмаше

Коммунальные службы восстановили водоснабжение в домах екатеринбуржцев, сообщили в администрации города.

Напомним, вечером 27 февраля в трёх микрорайонах Екатеринбурга пропала холодная вода из-за прорыва на трубопроводе на ул. Высоцкого. Коммунальщики в течение 3 часов восстановили водоснабжение в Пионерском и Втузгородке.

Ремонтные работы для подачи воды на ЖБИ коммунальщики продолжили и 28 февраля. Для восстановления водоснабжения многоэтажек микрорайона бригады МУП «Водоканал» переключили дома на ЖБИ, оставшиеся без воды, к другой ветке водоснабжения и восстановили давление подачи холодной воды.

Кроме того, Водоканал ликвидировал последствия аварии в Орджоникидзевском районе на водопроводе в районе дома на ул. Машиностроителей, 53. В понедельник оперативно ликвидировать прорыв коммунальщики не смогли в связи с тем, что на месте аварии установлена опора Трамвайно-троллейбусного управления.

Несмотря на это, раскопки специалисты вели круглосуточно, 28 февраля в 06:30 авария была устранена и дома подключены к водоснабжению.

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