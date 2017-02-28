Руководство Свердловской области создало специальный интернет-портал для малого и среднего бизнеса

На Среднем Урале начал работу новый официальный портал малого и среднего предпринимательства www.66msp.ru. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

— Сейчас сайт выполняет роль большого справочника, где в одном месте можно получить информацию о мероприятиях, господдержке, институтах развития, свободных площадках для ведения бизнеса. В будущем мы планируем расширить функционал портала: у предпринимателей появится личный кабинет, через который они смогут подавать заявку на господдержку, записываться на мероприятия, получать консультации, — рассказал областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.

По его словам, скоро на этом интернет-ресурсе появится справочник предприятий, действующих на территории нашего региона. Это поможет малому бизнесу налаживать контакты с крупными заводами.