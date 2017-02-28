Областная газета
Общество 28 февраля 2017, 17:20

Владелец сгоревшей на Латвийской в Екатеринбурге "тойоты" не стал подавать заявления в полицию

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



По предварительной информации, причиной возгорания автомобиля Toyota на улице Латвийской в Екатеринбурге в ночь на вторник, 28 февраля, стало замыкание электропроводки. Как сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД, владелец транспортного средства с заявлением в правоохранительные органы не обращался.

- Материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы, - сообщили  представители УМВД. - После получения результатов исследований будет принято соответствующее процессуальное решение.

По данным правоохранителей, сгоревшей машине уже четверть века - она была выпущена в 1993 году.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло в микрорайоне Компрессорном около 3:30 ночи. Пожар был ликвидирован лишь 1,5 часа спустя. Между тем общественники и журналисты уже успели связать случившееся с недавним конфликтом жителей дома и неизвестных граждан, которые хотели организовать во дворе многоквартирника платную парковку.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область заняла первое среди российских регионов место по числу сгоревших машин. По словам экспертов, более половины в этом списке - поджоги.

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