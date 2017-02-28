Организации Свердловской области в 2016 году заработали 262,2 миллиарда рублей

Данные о финансовых результатах деятельности и платёжеспособности организаций Свердловской области в 2016 году опубликовал Свердловскстат.

В 2016 году прибыль получили 1180 организаций. Она равна 262,2 млрд рублей и в сравнении с 2015 годом возросла на 42,5%. При этом убыток получили 478 организаций. Он составил 26,8 млрд рублей. Кредиторская задолженность организаций, действующих в Свердловской области, на конец декабря достигла 916,6 млрд рублей, из неё просроченная – 70,9 млрд рублей (7,7% от общей суммы кредиторской задолженности). Доля организаций, имеющих просроченную задолженность, равна 20,4%. Наибольший удельный вес (86,7%) в структуре просроченной кредиторской задолженности занимают долги перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы и услуги.