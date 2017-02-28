Областная газета
Общество 28 февраля 2017, 18:02

Свердловчанин незаконно прописал в доме-мемориале Героя Советского Союза трёх человек

Житель посёлка Зайково Ирбитского района Никита Шалыгин предстанет перед судом по обвинению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. 

Курьёзность ситуации заключается в том, что дом, в котором Шалыгин зарегистрировал екатеринбурженку и двоих её детей, является частью мемориального комплекса.

- Установлено, что Шалыгин является собственником дома в посёлке Зайково Иртитского района, в котором родился и вырос дважды Герой Советского Союза Григорий Речкалов, - сообщили в прокуратуре Свердловской области. - В связи с празднованием 95-летия со дня рождения дважды героя органами исполнительной власти принято решение о создании мемориального комплекса его имени. Шалыгин дал письменное согласие администрации Ирбитского муниципального образования на разбор и перенос жилого дома.

Тем не менее, когда к нему обратились знакомые, которым нужна была регистрация, мужчина не отказал, а дал нотариальное согласие на регистрацию в уже формально не существующем доме.

Уголовное дело передано в суд.

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