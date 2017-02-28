Областная газета
Общество 28 февраля 2017, 19:28

Блокирование скорой приравняют к вождению в пьяном виде

Сюжет

Российский инвестиционный форум
В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.



Минздрав России подготовил законопроект, который ужесточит наказание за блокирование машин скорой помощи. Об этом журналистам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, когда не пропускают машины скорой помощи. Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде», — цитирует министра ТАСС.

По словам Скворцовой, законопроектом предлагается лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет и увеличение суммы штрафа до 30 тысяч рублей. «Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех водителей», — сказала министр. Она отметила, что сейчас много говорят о случаях, когда не дают проехать машине скорой помощи, но это не означает, что таких случаев стало больше, они были и раньше.

  • Опубликовано в №35 от 1.03.2017
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