Блокирование скорой приравняют к вождению в пьяном виде

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

Минздрав России подготовил законопроект, который ужесточит наказание за блокирование машин скорой помощи. Об этом журналистам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, когда не пропускают машины скорой помощи. Это будет приравнено к вождению в нетрезвом виде», — цитирует министра ТАСС.

По словам Скворцовой, законопроектом предлагается лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет и увеличение суммы штрафа до 30 тысяч рублей. «Мы надеемся, что это очень образумит сразу всех водителей», — сказала министр. Она отметила, что сейчас много говорят о случаях, когда не дают проехать машине скорой помощи, но это не означает, что таких случаев стало больше, они были и раньше.