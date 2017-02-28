Тренеров "Водника" и "Байкала-Энергии" дисквалифицировали

Нашумевшие накануне клубы по хоккею с мячом — "Водник" и "Байкал-Энергия" остались без своих главных тренеров. Игорь Гапанович и Евгений Ерахтин дисквалифицированы на два года и шесть месяцев, а клубы оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Также 1 марта будет назначена мера наказания для начальника "Водника" Дмитрия Минина, для старшего тренера "Водника" Николая Яровича и для нападающего "Водника" Олега Пивоварова.

Напомним, что встреча "Водник" — "Байкал-Энергия" состоялась 26 февраля и закончилась со счётом 9:11. Все голы игроки обоих клубов забивали в свои ворота, демонстрируя полное отсутствие спортивной борьбы. Олег Пивоваров сделал это аж одиннадцать раз. Результат встречи был аннулирован, переигровка состоится 3 марта.

Все подробности в номере «ОГ» от 28 февраля 2017 года.