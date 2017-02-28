Областная газета
Спорт 28 февраля 2017, 19:36

Бюджет министерства спорта РФ в 2017 году будет сокращён

Сюжет

Российский инвестиционный форум
В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.



Министр спорта Российской федерации Павел Колобков в своём выступлении на сессии «Государственно-частное партнёрство в спорте — проблемы и перспективы», которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, отметил, что бюджет ведомства будет сокращён.

— Сейчас непростая экономическая ситуация, что делает привлечение частных инвесторов важной задачей для развития спорта. Бюджет министерства спорта РФ в 2014 году составлял 74 миллиарда рублей, в 2015-м — примерно столько же, в 2016-м — 61 миллиард. В 2017–2018 годах бюджет будет ещё меньше, — отметил Колобков.

  • Опубликовано в №35 от 01.03.2017 
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