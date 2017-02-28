Более половины россиян отметили рост качества отечественного кино

МОСКВА. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины жителей России считает, что качество отечественного кинематографа выросло за последние два года.

Более половины участников опроса (58 процентов) отметили, что качество российского кино за последние два года улучшилось.

«Доля зрителей, отметивших положительную динамику, выше среди завсегдатаев кинотеатров и лидеров мнений, определяющих в компании, на какой фильм идти. При этом 77 процентов заявили, что готовы пойти на российский фильм, и только 17 процентов готовы смотреть только зарубежные фильмы», — цитирует ТАСС гендиректора ВЦИОМа Константина Абрамова.

В рамках исследования были опрошены 7 034 посетителя основных кинотеатров в крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Уфе. Результаты также показали, что кинозалы в основном посещают люди в возрасте 25–34 лет (33 процента), а аудитория от 18 до 24 лет меньше — 27 процентов. Подростки 14–17 лет составляют лишь 15 процентов киноаудитории, но именно они посещают кинотеатры один или два раза в месяц и чаще.