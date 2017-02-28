Ирина Решетникова переназначена председателем арбитражного суда Уральского округа

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Решетниковой председателем арбитражного суда Уральского округа ещё на шесть лет.

Кроме того, согласно указу, несколько действующих свердловских судей получили новые назначения. Так, заместителем председателя Свердловского областного суда стал Александр Суханкин, а заместителем председателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга – Александра Груднова.

Судьёй Берёзовского городского суда назначен Юрий Большаков, судьёй Новоуральского городского суда – Надежда Шаклеина, судьёй Первоуральского городского суда – Евгения Волкова, судьёй Полевского горсуда – Ольга Суетина. Судьями арбитражного суда Свердловской области назначены Андрей Дурановский, Александр Чинилов.