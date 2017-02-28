Плотину в Верхней Салде не могут запустить четвёртый год

Ремонт гидросооружения в Верхней Салде был начат в 2013 году и не закончен до сих пор.

Реконструкция плотины начиналась бодро. Салдинцы получили финансовую поддержку благодаря вхождению в госпрограммы. Всего на капремонт было выделено 62 миллиона рублей. В 2013-м мэрия провела конкурс по выбору подрядчика, и в октябре строители начали восстановительные работы. Сначала подрядчики из фирмы «ИнвестУралстрой» не сработались с обслуживающей плотину фирмой «Маяк», но и после смены обслуживающей организации дело не ускорилось. Начались взаимные претензии у заказчиков и исполнителей, а затем судебная тяжба.

– Акт приёмки комиссией не подписан, поскольку не выполнены работы на водоспуске. Однако на пропуск весенней воды это не повлияет. Все механизмы гидросо­оружения в работоспособном состоянии. Так как нынче большое количество снега, на плотине один за другим поднимают затворы, обеспечивая постепенный спуск воды, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь верхнесалдинской администрации Владимир Мальцев.