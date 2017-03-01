Первой «свердловской» монете — 10 лет

Сегодня, 1 марта, исполняется ровно 10 лет с того дня, как Центральный банк России выпустил первую монету с изображением одного из городов Свердловской области. Чести стать денежным первопроходцем удостоился Невьянск с его знаменитой наклонной башней.

«Невьянская» монета — это так называемая инвестиционная монета. Изготовлена она из драгоценного металла — серебра 925 пробы, и её номинал — три рубля, но реальная цена на три порядка выше: в банках и на нумизматических интернет-форумах «невьянок» сейчас продают в среднем за 3,5 тысячи рублей.

Впослед­ствии ЦБ выпустил ещё четы­ре «свердловских» монеты (последнюю — в конце 2016 года). А вот на банкнотах (бумажных деньгах) города Среднего Урала ни разу не появлялись.