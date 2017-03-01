«Урал» в серии пенальти вырвал победу в 1/4 Кубка России у «Краснодара»

Футбольный клуб «Урал» в серии пенальти смог обыграть ФК «Краснодар» и выйти в полуфинал Кубка России впервые с 2008 года. Итоговый счёт - 4:3(п).

Матч выдался драматичным. Уже на второй минуте «Краснодар» старанием экс-игрока «шмелей» Фёдора Смолова вышел вперёд – 0:1. А затем на 14 минуте Виктор Классон удвоил преимущество «быков», а 33-й и вовсе довёл счёт до разгромного – 0:3.

Да, на этом моменте многие списали «Урал» со счетов, но сначала на 35-й минуте один из новичков свердловчан – Владимир Ильин сократил отставание, а затем во второй тайме другой новичок – румын Эрик Бикфалви оформил дубль (52 и 65 минута) и сохранил шансы шмелей на прохождение в полуфинал. На 88-ой в ворота «Урала» был назначен пенальти и Фёдор Смолов мог поставить точку в матче но промахнулся. В дополнительное время команды играли ровно, но затем игрок «шмелей» Александр Данцев получил второй «горчичник» и был удалён с поля на 93-ой минуте.

Всё закончилось серией пенальти, в которой удача была на стороне уральцев. Сначала Рамирес не смог пробить Николай Заболотного, а потом Фёдор Смолов вновь (!) не забил пенальти и стал настоящим антигероем матча. «Урал» впервые с сезона 2007/2008 выходит в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с победителем пары «Рубин» (Казань)-«Сибирь» (Новосибирск).