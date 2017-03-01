Первые весенние дни будут тёплыми на Среднем Урале

На Среднем Урале в первый день весны, 1 марта, днём синоптики обещают температуру воздуха до -1...-6°. Ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег, ветер западный, 6-11 м/с, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ночь с 1 на 2 марта столбик термометра опустится до -6...-11°. В четверг весь день будет переменная облачность, местами пройдёт небольшой мокрый снег, на севере - до умеренного. Днём температура воздуха нагреется до -2...+3°. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

В ночь с четверга на пятницу похолодает до -1...-6°. В пятницу, 3 марта, синоптики обещают днём температуру воздуха до 0...+5°. Ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге до конца рабочей недели также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха будет колебаться от -1° до +4°. Ветер западный, юго-западный, южный, 6-11 м/с.