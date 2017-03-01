Двое взрослых и двухлетний ребёнок погибли в ДТП на Пермском тракте

Вчера, 28 февраля, вечером на 292 километре автодороги Пермь-Екатеринбург столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ-2110. В результате ДТП погибли три человека, находившихся в отечественном автомобиле, в том числе двухлетний ребёнок, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- По предварительной информации, водитель Volkswagen Touareg двигался из Екатеринбурга в направлении Перми. При обгоне он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с машиной ВАЗ-2110. В результате ДТП трое пассажиров отечественного ТС погибли до прибытия медиков. Пятилетний мальчик с в тяжёлом состоянии доставлен в больницу Ревды, два пассажира Volkswagen Touareg получили травмы, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

При осмотре места ДТП сотрудники полиции установили, что видимость составляла не более 200 метров. К сожалению, это уже второй погибший ребёнок-пассажир с начала года.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в сложных погодных условиях, наблюдающихся на некоторых участках трасс Свердловской области, необходимо избегать резких манёвров, при обгоне - соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего ТС.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области