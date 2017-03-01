В Екатеринбурге ночью подожгли BMW на Восточной

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

На Среднем Урале в ночь на 1 марта горели два автомобиля. В Екатеринбурге на улице Восточная пожарные тушили BMW-3, в Красноуфимске на площади двух квадратных метров огнём повреждён автомобиль Honda Orthia, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Красноуфимске сообщение о возгорании машины Honda Orthia на улице Сухобского поступило в диспетчерскую в 2:23. На тушение пожара выезжали девять огнеборцев на двух спецмашинах. В 2:36 открытое горение было ликвидировано, в 2:43 огонь полностью потушен.

- В Екатеринбурге сообщение о возгорании BMW на улице Восточная поступило в 1:33. В тушении пожара участвовали три человека личного состава и одна единица техники. На площади одного квадратного метра повреждён моторный отсек ТС. В 1:38 открыто горение было ликвидировано, в 2:18 пожар полностью потушен, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным СМИ, камеры наружного наблюдения зафиксировали поджигателя элитной иномарки возле екатеринбургской гостиницы на улице Восточная.