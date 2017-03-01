В Берёзовском троих человек осудили за незаконную вырубку леса

Берёзовский городской суд признал виновными в незаконной вырубке леса троих человек. С них взыскано порядка 900 тыс. руб. в пользу государственного лесного фонда РФ в качестве платы за нанесённый ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

- Судом установлено, что с 22 августа по 2 сентября 2016 года обвиняемые совершили незаконную вырубку 64 деревьев породы «сосна» объёмом свыше 118 кубометров на территории Берёзовского участкового лесничества. В результате преступных действий государственному лесному фонду РФ причинён ущерб на сумму свыше 900 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Трое подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Одному обвиняемому суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Двух других ожидает лишение свободы сроком на 2,6 года и 3 года условно с испытательным сроком два года каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил.