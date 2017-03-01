Евгений Куйвашев поздравил "Урал" с победой

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в сети Instagram поздравил футболистов клуба "Урал" с победой в четвертьфинале Кубка России.

" Только что наш "Урал " победил "Краснодар" в серии пенальти 4:3 и вышел в полуфинал Кубка России! - написал глава региона. - Даже перенос матча с домашней арены в Краснодар не смог сломить уральский характер! Ради такой радости победы, ради будущего юных футболистов мы и готовимся к Чемпионату мира! Мужики, с победой! Мы вами гордимся!"

Как сообщалось ранее, футбольный клуб «Урал» в серии пенальти смог обыграть ФК «Краснодар» и выйти в полуфинал Кубка России впервые с 2008 года. Итоговый счёт составил 4:3(п).