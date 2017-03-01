Владелец сгоревшего BMW в Екатеринбурге подал заявление в полицию

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Владелец сгоревшего BMW минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Восточная подал заявление в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

- В ночь на 1 марта в отдел полиции №7 Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании BMW на парковке возле дома по улице Восточная. Следственно-оперативная группа изъяла записи камер наружного видеонаблюдения. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам будет принято соответствующее процесуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, утро первого весеннего дня отмечено возгораниями двух автомобилей. В Красноуфимске на площади двух квадратных метров огнём повреждена машина Honda Orthia, в Екатеринбурге на улице Восточная камеры наружного наблюдения зафиксировали поджигателя BMW.