Областная газета
Общество 1 марта 2017, 09:48

Владелец сгоревшего BMW в Екатеринбурге подал заявление в полицию

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



Владелец сгоревшего BMW минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Восточная подал заявление в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. 

- В ночь на 1 марта в отдел полиции №7 Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании BMW на парковке возле дома по улице Восточная. Следственно-оперативная группа изъяла записи камер наружного видеонаблюдения. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам будет принято соответствующее процесуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, утро первого весеннего дня отмечено возгораниями двух автомобилей. В Красноуфимске на площади двух квадратных метров огнём повреждена машина Honda Orthia, в Екатеринбурге на улице Восточная камеры наружного наблюдения зафиксировали поджигателя BMW.

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