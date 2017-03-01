В Екатеринбурге санитарка детдома на Ляпустина признана виновной в гибели девочки-инвалида по неосторожности

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал санитарку детского дома-интерната для умственно отсталых детей на Ляпустина виновной в причинении смерти 8-летней девочки по неосторожности во время водных процедур. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Санитарка Областного государственного стационарного казённого учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (ул. Ляпустина, 4) признана виновной согласно ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

- Установлено, что 11 января 2016 года в период с 9:00 до 10:00 санитарка доставила воспитанницу отделения "Милосердие" в помывочную дома-интерната. При этом женщина знала о наличии у ребёнка тяжелых заболеваний, не позволяющих девочке самостоятельно позвать на помощь, а также предпринять действия по сохранению своей жизни. В помывочной санитарка посадила ребёнка в ванную, наполненную водой, и ушла, в результате чего воспитанница утонула, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно ч. 2 ст. 115 УК РФ данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести. По результатам судебного следствия и доказательств, представленных государственным обвинителем, суд назначил санитарке детдома наказание в виде одного года ограничения свободы, она обязуется не менять места жительства без согласования с органами исполнения наказания и находиться по месту жительства в ночное время.Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, это уже не первое происшествие в «Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей». После инцидента, связанного со смертью 8-летней девочки прокуратура Свердловской области возбудила четыре дела по результатам проверки учреждения. В июне 2016 года санитар, истязавший воспитанников интерната, предстал перед судом. В январе 2017 года 11-летнему воспитаннику обожгли 35% тела во время водных процедур.