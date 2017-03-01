В каждой третьей екатеринбургской квартире стоит опасная газплита

Каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев - с истекшим сроком эксплуатации и потенциально опасен, сообщают в АО «Екатеринбурггаз». С начала года аварийные бригады устранили 60 опасных ситуаций, связанных с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования.

По данным АО «Екатеринбурггаз», в городе эксплуатируется 364 тысячи газовых плит, около 15 тысяч газовых котлов, более 4 тысяч проточных водонагревателей и 1,4 тысячи печных горелок. Почти каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев (33% от общего количества газоиспользующего оборудования) - с истекшим сроком эксплуатации. В 2016 году сотрудники службы выдали потребителям 16 564 предписания о необходимости замены газового оборудования.

- Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок опасно. Для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность, за эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие привело к угрозе причинения вреда людям – до 30 тысяч рублей, - говорят в Екатеринбурггазе.

В газовой службе напоминают: срок эксплуатации любого газового прибора прописан в паспорте от завода-производителя, как правило, 10-15 лет. Газовики советуют вовремя менять газовые приборы. Приобретать газоиспользующее оборудование и комплектующие следует только в специализированных магазинах. Отключение и подключение газовых приборов должно производиться исключительно специалистами газовой службы.

Телефонный номер экстренного вызова службы газа 04, а с мобильного телефона — 104.

Фото: АО «Екатеринбурггаз».