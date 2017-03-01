Областная газета
Экономика 1 марта 2017, 09:38

Google предложил ФАС пойти на мировое соглашение

Корпорация Google, являющаяся собственником операционной системы Android, предложила Федеральной антимонопольной службе пойти на мировое соглашение по тяжбам, которые продолжаются уже более двух лет

- Обращение поступило 27 февраля, - приводит ТАСС слова заместителя начальника правового управления ФАС России Ларисы Вовкивской. - Условия мирового соглашения еще не обсуждались.

Отметим, ранее Google уже обращалась в ФАС с предложениями о мировом соглашении, но договориться с антимонопольщиками пока не удаётся. Google с февраля 2015 года пытается оспорить решение ФАС по жалобе Яндекс. Антимонопольщики признали тогда американскую корпорацию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений для ОС Android, в судебных инстанциях разного уровня. Согласно решению ФАС, Google должна "отвязать" магазин приложений GooglePlay от других сервисов, в том числе поиска. Кроме того, компания оспаривает и наложенный на неё штраф в размере 438 млн. рублей.

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