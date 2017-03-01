Volvo отзывает почти 900 проданных в России автомашин ХС90

ООО «Вольво Карс» уведомило о проведении добровольного отзыва 887 автомобилей марки Volvo XC90 из-за проблем в системе кондиционирования воздуха. Отзыву подлежат автомобили, продававшиеся в России в 2015-2016 годах, сообщает Росстандарт.

- Причиной отзыва автомобилей Volvo (XC90) стала возможность ненадежного закрепления дренажного шланга системы кондиционирования, - говорится в сообщении Росстандарта. - Данный шланг предназначен для отвода из транспортного средства конденсата, образующегося в установке кондиционирования воздуха. При ненадежном креплении шланга влага может проникать в пассажирский салон, что может приводить к проблемам в работе системы кондиционирования воздуха. Если течь не будет обнаружена, то со временем это скажется на работе других электрических систем автомобиля.

Как сообщается, владельцы автомашин, подлежащих отзыву, получат уведомление о необходимости предоставить автомашину в ближайший дилерский сервисный центр по электронной почте или СМС. Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под программу отзыва - список также опубликован на сайте Росстандарта.