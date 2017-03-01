Евгений Куйвашев отметил результативную работу свердловской делегации на Российском инвестфоруме

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал Российский инвестиционный форум в Сочи весьма продуктивным для Среднего Урала. С точки зрения главы региона, одним из наиболее значимых мероприятий форума стала встреча российского премьера Дмитрия Медведева с главами регионов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рамках форума был подписан ряд важных для региона соглашений, в частности, с госкорпорацией «Росатом».

— Встреча с председателем Правительства России, в ходе которой мы обсуждали межбюджетную политику, для нас очень полезна. Мы получили возможность в достаточно открытом диалоге обсудить проблемы и достижения регионов. При этом в разговоре приняли участие не только глава российского Правительства, но и члены кабинета министров. Это очень важно для нас, — сказал губернатор.