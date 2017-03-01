Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 11:16

Андрей Козицын объяснил, почему не ходит на матчи "Автомобилиста"

Президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын рассказал о планах  команды на будущее.

- Как уже было сказано, мы будем менять состав. Вступили в сезон хорошо, однако потом была смена тренера. Благодарен Владимиру Крикунову за то, что он возглавил команду. Мы будем работать, как это было с женским баскетболом. Ресурсы для этого есть, я думаю, что много времени этот процесс не займёт. Почему я не хожу на хоккей? Смотреть и ходить на стадион - разные вещи. Я слежу за хоккеем, в следующем сезоне мы усилим команду, и в силу своих временных способностей буду посещать матчи, - отметил Андрей Козицын.

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