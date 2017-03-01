Владимир Крикунов: Необходимо омолодить команду

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подвёл итоги выступления команды в КХЛ.

- Все ждали не такого результата. Не дотянули до плей-офф, но мы старались. Казалось, что разобрались с составом, начали набирать очки. Посчитали, что если бы так играли с самого начала сезона, то были бы в плей-офф. Основной фактор неудач - нестабильная игра вратарей, в этом компоненте мы уступили. Есть проблемы с реализацией большинства, но кроме работы на тренировках нужны исполнители. С появлением Чайковски нам стало полегче, игра стала получаться, но не сразу. На сегодняшний день начинается смена поколений, нам надо омолодить команду, - отметил Владимир Крикунов.

Также итоги выступления команды подвёл президент команды Андрей Козицын, который объяснил, почему не ходит на хоккей и рассказал о планах команды на будущее.