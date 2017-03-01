В Ревде после ДТП мэрию обязали установить освещение автодороги

В Ревде после наезда автомобиля на пешехода на неосвещённой дороге мэрию обязали установить светильники. ДТП произошло вечером 27 февраля возле дома №65 по улице Карла Либкнехта, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Установлено, что водитель автомобиля УАЗ-330365 допустил наезд на 47-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП женщина получила ушиб головного мозга. При обследовании места происшествия обнаружено, что проезжая часть автодороги не освещается, освещены лишь тротуары, проходящие по обеим сторонам улицы, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

В результате возбуждено административное дело, предусмотренное ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения). В адрес администрации Ревдинского городского округа внесено представление об устранении угроз безопасности дорожного движения.

Фото: Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области