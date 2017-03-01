Россияне чаще всех подвергались атакам банковских троянов

Россия оказалась лидером по распространённости мобильных банковских "троянов", программ для кражи финансовой информации пользователей, передаёт РБК. В 2016 году количество вредоносных установочных программ на мобильных устройствах по всему миру выросло в три раза по сравнению с предыдущим годом, до 8,5 миллиона, сообщает в отчёте компания «Лаборатория Касперского».

- Более чем в полтора раза увеличилось количество мобильных банковских "троянцев", и российские пользователи оказались наиболее подвержены этой угрозе, - отмечают в сообщении компании. С этой угрозой столкнулись 4 % мобильных пользователей.

Говоря обо всех видах атак на смартфоны, по словам антивирусного эксперта компании Виктора Чебышева, Россия в общем рейтинге оказалась на 23-м месте с 20 % атакованных пользователей (в 2015 году — 21 %).

Отмечается, что наибольшее распространение по итогам 2016 года получили рекламные мобильные "трояны", которые получают доступ к системным настройкам смартфона для показа рекламы, и могут также устанавливать вредоносное ПО, создающие дополнительные риски для пользователя. В 2016 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа вирусов, маскирующихся под другие приложения в Google Play. Специалисты отметили, что китайские мобильники зачастую поставляются потребителю уже с вирусным электронным приложением. По-прежнему распространены "трояны"-вымогатели, шифрующие данные на устройстве и требующие денег за их расшифровку. В 2016 году «Лаборатория Касперского» впервые обнаружила вирус, атакующий домашние роутеры.

Фото: iprosender.com