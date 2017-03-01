Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 11:35

Владимир Крикунов: Первые матчи следующего сезона проведём на выезде

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов рассказал о планах клуба в межсезонье.

- В начале июля игроки пройдут медобследование, затем отправимся в Курганово на две недели. После этого будем тренироваться за границей, скорее всего в Чехии. Также проведём два турнира: в Нижнем Новгороде и Омске. Надо сказать, что первые матчи КХЛ мы будем проводить на выезде из-за того, что Екатеринбург будет принимать Кубок мира среди молодёжных клубов, - рассказал Владимир Крикунов.

Также Владимир Крикунов ранее отметил, что состав команды нужно омолодить. 

Итоги команды подвёл и президент "Автомобилиста" Андрей Козицын, который объяснил, почему не ходит на матчи.

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