Областная газета
Общество 1 марта 2017, 11:55

На Среднем Урале создадут фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение»

Сюжет

Российский инвестиционный форум
В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.



В Свердловской области начинается создание фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение». Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, о задачах, которые будет решать этот фонд, рассказал первый заместитель главы региона — руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов на панельной дискуссии «Региональные центры сопровождения одарённых детей и молодёжи: взаимодействие бизнеса, науки и власти в интересах реализации стратегии научно-технологического развития России». Это мероприятие состоялось в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

— С талантливой молодёжью мы работали и раньше. Но губернатор посчитал, что новые вызовы требуют новых механизмов, и мы их нашли в «Сириусе». Сегодня в Свердловской области создаётся региональный образовательный центр, который станет опорной образовательной организацией на территории всего Уральского федерального округа. По сути, это целый детский университет. При этом мы взяли за основу именно те принципы и методы работы, которые практикует «Сириус». Подготовлен указ губернатора о фонде, который будет называться «Золотое сечение» и работать по методикам сочинского центра, — пояснил Владимир Тунгусов.

Предполагается, что в центре, который будет курировать фонд «Золотое сечение», свердловские ребята смогут попробовать свои силы в различных сферах деятельности — в науке, спорте, искусстве, народно-художественных ремёслах.

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