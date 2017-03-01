Областная газета
Политика 1 марта 2017, 12:17

Евгений Кувашев поздравил Рустама Минниханова с 60-летием

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 60-летним юбилеем. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

"С большим уважением отношусь к Вам как к талантливому руководителю, опытнейшему профессионалу, умному, целеустремленному человеку, внёсшему значительный вклад в комплексное развитие Республики Татарстан, обеспечение высокого уровня жизни земляков, реализацию крупнейших инвестиционных проектов, проведение масштабных экономических и спортивных мероприятий", — подчеркнул в поздравительной телеграмме глава региона.

Напомним, между Свердловской областью и Татарстаном заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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