Областная газета
Общество 1 марта 2017, 12:46

«Нижнетагильскому трамваю» исполняется 80 лет

Сегодня, 28 февраля, тагильскому трамваю исполняется 80 лет, рассказали в администрации Нижнего Тагила. В честь юбилея на линию вышел специальный брендированный юбилейной символикой трамвай.

Во Дворце культуры «Юбилейный» состоялось торжественное мероприятие. В 1937 году тагильский трамвай совершил первый рейс по пути в 4 км. Теперь же трамвайная сеть охватывает все районы города и составляет 110 километров путей с вагонным парком более 100 единиц. В городе реализуется программа «Тагильский трамвай», закуплены новые трамваи, отремонтирована часть путей, модернизированы электроподстанции и сетевое оборудование.

- Сегодня мы имеем чёткие перспективы развития тагильского трамвая, - сказал глава города Сергей Носов. – Первоочередными задачами являются повышение заработной платы, обучение и укрепление кадрового состава.

В день празднования представители трамвайного парка вывели на городские маршруты 16 новых вагонов, выпущенных на ОАО «Уралтрансмаш».

Напомним, в этом году местное депо пополнилось тридцатью новыми трамваями.

Фото: v-tagile.ru

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