Россия вспоминает подвиг десантников под Улус-Кертом

В среду, 1 марта, в Пскове состоятся памятные мероприятия, посвящённые годовщине подвига воинов-десантников 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Напомним, ровно 17 лет назад, во время контртеррористической операции в окрестностях селения Улус-Керт Чеченской Республики, десантники 4-й и 6-й роты 104-го полка вступили в неравный бой с численно превосходившим их противником. Боевики из банды Хоттаба пошли тогда на прорыв у высоты "776". В результате неравного боя погибли 84 гвардейца-десантника, в живых остались только шестеро. Потери боевиков составили, по разным данным, от 400 до 500 убитыми.

Звания Героя России за бой у высоты "776" удостоены 22 десантника, 21 из них - посмертно. Ещё 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 - посмертно.

Отметим, один из погибших героев - свердловчанин, гвардии капитан Виктор Романов, арткорректировщик, выпускник Сосьвинской средней школы №1. В Сосьве, на родине Героя России, его именем названы улица и школа, в которой он учился. В том последнем бою, когда высота была уже занята боевиками, капитан Романов приказал двум оставшимся в живых бойцам прыгать под обрыв и вызвал огонь артиллерии на себя.