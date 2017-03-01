Областная газета
Культура 1 марта 2017, 12:44

Британский и немецкий органисты выступят в Екатеринбурге на Баховском фестивале

В Екатеринбурге сегодня, 1 марта, в 18:30 открывается VII Международный музыкальный фестиваль Bach-fest в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а). В рамках фестиваля выступят немецкий и британский органисты, сообщили в пресс-службе филармонии. 

В этом году Баховский фестиваль в Свердловской филармонии пройдёт с 1 по 29 марта. Тема VII международного музыкального фестиваля - "Бах и британская музыка". 

- На сцене Свердловской филармонии 4 марта выступит с концертом "Бах и органная музыка Вустера и Лондона" органист Собора св. Фомы в Лейпциге Штефан Кисслинг. В день рождения Баха, 21 марта, приглашён британский органист, профессор Бирмингемской консерватории Генри Фэйрс. На закрытии программы, 29 марта, дирижировать будет Скудлик Йоханнес из Мюнхена, - рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии. 

В рамках международного фестиваля посетители услышат музыку современника Баха – Георга Фридриха Генделя и других английских знаменитостей - Уильяма Бёрда, Генри Пёрселла, сэра Эдварда Элгара, Густава Холста. 

Ежегодный Баховский фестиваль откроют Симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр. 

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