Андрей Козицын: место для новой арены в Екатеринбурге выберут до конца апреля

Президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын рассказал о планах на строительство новой арены в Екатеринбурге. По его словам, определено три места в столице Урала, где, возможно, будут вестись работы над проектом "Дворец спорта".

- С внешним видом нового дворца, с инфраструктурой мы определились. С площадкой, где будет размещён стадион, мы тоже определились, дело осталось за руководством области и города. На самом деле, сейчас рассматриваются три варианта, у каждого есть свои преимущества. Есть приоритетный вариант. О том, что это за места, говорить не буду. Скорее всего, в марте-апреле мы определимся с окончательным вариантом и объявим о начале строительства проекта под названием "Дворец спорта". На самом деле, это будет трансформер, там будет не только хоккей, но и всё что угодно. Сам проект очень интересный, - отметил Андрей Козицын.