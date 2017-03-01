Областная газета
Спорт 1 марта 2017, 13:12

Владимир Путин: в России никогда не было государственной поддержки допинга

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз затронул тему допинга в профессиональном спорте. На совещании о подготовке к Универсиаде-2019 в Красноярске глава государства отметил, что в России никогда не было государственной поддержки допинга.

- Мы с вами знаем и оценки, самые последние оценки чиновников ВАДА и наших коллег из МОК по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И ещё раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили, в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга, напротив, будет только борьба с допингом. И конечно, это тоже вполне естественно, претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины. Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение, - передаёт слова Владимира Путина www.kremlin.ru.

Также президент отметил, что Россия должна прислушиваться к советам ВАДА.

- Но, и сейчас я скажу самое главное, а самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо, - добавил Владимир Путин.

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