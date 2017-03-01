Благоустроители Екатеринбурга рассыпали на улицах более 100 тонн средств от гололёда

Службы благоустройства рассыпали на улицах Екатеринбурга более ста тонн средств против гололёда. В первую очередь противолёдная обработка улично-дорожной сети проходила на спусках и подъёмах, мостах и путепроводах, у остановок общественного транспорта и возле перекрёстков, рассказали в горадминистрации.

В последний день зимы благоустроители рассыпали на дорогах и пешеходных зонах города 68 тонн «Бионорда» (противолёдный реагент в гранулах) и 47 тонн мелкофракционного щебня.

За минувшие сутки для борьбы с гололёдом было задействовано до 30 комбинированных дорожных машин, более 70 тракторов и 10 малогабаритных автомобилей, специализирующихся на подсыпке тротуаров, а также на улицы вывели механические уборщики «Бродвей» и «Скандия».

Службы благоустройства продолжили уборку снега в ночное время: были задействованы 20 грейдеров, 24 лаповых и фронтальных погрузчиков и 70 самосвалов. На уборку улиц вышли 120 рабочих. За минувшие сутки с улиц города благоустроители вывезли на специализированные полигоны 5 653 тонны снежной массы.

Фото: администрация Екатеринбурга.