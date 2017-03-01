В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в пятиэтажке на улице Бахчиванжи

В Екатеринбурге сегодня, 1 марта, в 12:00 загорелся подвал пятиэтажного жилого дома по улице Бахчиванжи. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе пять детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- На площади 15 квадратных метров ликвидировано открытое горение деревянных сараев и электрощита в подвальном помещении и пола квартиры на первом этаже. Сейчас ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев и 8 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе автомобиль дымоудаления. Работает четыре звена газодымозащитной службы. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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