Областная газета
Экономика 1 марта 2017, 13:31

Число свердловчан - потенциальных банкротов превысило 25 тысяч

В настоящее время на Среднем Урале проживает 25 тысяч 388 человек, у которых есть реальная перспектива оказаться в числе банкротов, сообщает Национальное бюро кредитных историй. При этом средний возраст потенциальных банкротов-свердловчан вырос: если в 2016 году он составлял 37 лет, то сейчас - превысил 43 года.

В целом, как указывают аналитики НБКИ, по состоянию на конец февраля 2017 года количество потенциальных банкротов в стране достигло 689,7 тыс. человек, увеличившись за 6 месяцев на 10,9%.

Отметим, меньше всего потенциальных банкротов НБКИ зарегистрировало в Ненецком автономном округе - там таковых набралось всего 55 человек. Самым же банкротоопасным регионом остаётся Московская область - 42 тысячи 154 человека.

Самые «возрастные» потенциальные банкроты живут в Камчатском крае (средний возраст - 45,7 лет), Карачаево-Черкессии (45,1 лет), Калининградской области (44,4 года), а также в Приморском крае и Чеченской Республике (по 44,2 года). В свою очередь наиболее «молодые» граждане, подпадающие под действие закона о банкротстве, зафиксированы в Республиках Дагестан (41,4 года) и Северная Осетия – Алания (41,5 года), а также в Мордовии (41,9 года) и Башкортостане (42,1 года).

Потенциальными банкротами в данном случае именуются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц, то есть имеющих просрочку свыше 90 дней в отношении долга, сумма которого превышает 500 тыс. рублей по всем видам розничных кредитов или займов. 

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