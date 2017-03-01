Областная газета
Общество 1 марта 2017, 14:56

В Верхней Салде судебного пристава оштрафовали за невнимательность к обращениям граждан

По постановлению прокуратуры в Верхней Салде судебный пристав-исполнитель оштрафована за нарушение сроков рассмотрения обращения гражданина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхнесалдинская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Салдинском районном отделе Управления ФССП России по Свердловской области.

- Ещё в ноябре 2015 года представитель одного из банков обратился в отдел судебных приставов с заявлением об аресте имущества должника. Начальником Салдинского отдела судебных приставов обращение для дачи ответа передано судебному приставу-исполнителю, которая не подготовила ответ на обращение заявителя в течение установленного законом 30-дневного срока, - отметили в прокуратуре Свердловской области.

В результате этого административного правонарушения, постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного района Свердловской области, нарушительницу оштрафовали на 5 тыс. рублей. Судебное решение в законную силу не вступило.

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