Землевладельцев обязали защищать прилегающий лес от огня

Сюжет В марте вступают в силу

Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.

С 1 марта 2017 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 года, упорядочивающее систему охраны лесов в России.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, итоги трёх весенних месяцев прошлого года показали, что более половины всех лесных пожаров в нашей стране возникает из-за распространения огня с прилегающих к лесу земель, проще говоря, по вине — землевладельцев. Как известно, сельские труженики нередко пытаются с помощью огня очистить поля от прошлогодней травы. Поджигают свои угодья и забывают проследить, чтобы пламя не перекинулось с пашни на близлежащий лес.

Федеральная власть решила раз и навсегда урегулировать этот вопрос. Теперь собственники земельных участков в нашей стране обязаны очищать от горючих материалов полосу шириной не менее 10 метров от границы леса либо создавать минерализованную полосу шириной не менее 0,5 метра.