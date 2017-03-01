Владельцев аптек обязали следовать более жёстким правилам

Сюжет В марте вступают в силу

Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.

С первого дня весны на территории России начинают действовать новые правила, регламентирующие деятельность аптек и иных организаций, работающих в сфере торговли лекарствами. Этот документ принят приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 года, опубликованным в "Российской газете".

Новые правила упорядочивают буквально все сферы сферы деятельности аптек: от внутреннего распорядка до информирования покупателей о наличии лекарств. В частности, отдельным пунктом там обозначено, что фармацевты обязаны сделать доступными для всех посетителей сведения о наличии в аптеке самых дешёвых лекарств.

Между прочим, по новому документу руководители таких фармацевтических организаций обязаны организовать ведение 23 видов различных журналов и реестров. Например, в аптеке должен быть должен быть реестр зарегистрированных цен на жизненно необходимые медикаменты.