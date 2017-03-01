Областная газета
Общество 1 марта 2017, 15:13

Владельцев аптек обязали следовать более жёстким правилам

Сюжет

В марте вступают в силу
Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.



С первого дня весны на территории России начинают действовать новые правила, регламентирующие деятельность аптек и иных организаций, работающих в сфере торговли лекарствами. Этот документ принят приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 года, опубликованным в "Российской газете".

Новые правила упорядочивают буквально все сферы сферы деятельности аптек: от внутреннего распорядка до информирования покупателей о наличии лекарств. В частности, отдельным пунктом там обозначено, что фармацевты обязаны сделать доступными для всех посетителей сведения о наличии в аптеке самых дешёвых лекарств.

Между прочим, по новому документу руководители таких фармацевтических организаций обязаны организовать ведение 23 видов различных журналов и реестров. Например, в аптеке должен быть должен быть реестр зарегистрированных цен на жизненно необходимые медикаменты.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

В Екатеринбурге изменили условия льготного проезда

В Екатеринбурге изменили условия льготного проезда
Социальная карта с безлимитным проездом на четырёх видах транспорта теперь стоит 1000 рублей.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерские услуги Чертаново Северное можно найти здесь.

Курьерская служба доставки в Дмитровской: подробнее тут.

Курьерская доставка Дегунино Западное - подробнее тут.