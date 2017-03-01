В Екатеринбурге открывается сезон сельхозярмарок

В Екатеринбурге в выходные 4 и 5 марта на площади 1905 года откроется первая в сезоне 2017 года сельскохозяйственная ярмарка, анонсируют в администрации города.

Устроители из Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга говорят о том, что на прилавках непременно появятся овощи и фрукты, мясо, рыба, крупы, макаронные изделия, хлеб и выпечка, парное молоко и молочные продукты, растительное масло, орехи, сухофрукты, мёд и другие продукты и товары.

Заявки на участие уже подали более 90 сельхозпроизводителей. Свою продукцию потенциальным покупателям представят предприятия и фермеры из Свердловской области и городов Уральского региона. Они предложат екатеринбуржцам свежие продукты по ценам производителя. На ярмарке гостей будут ждать угощения и развлечения.

Торговые ряды на площади 1905 года будут открыты в субботу и воскресенье с 09:00 и до 16:30.

В связи с организацией ярмарки автомобильную парковку на площади закроют с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья.

Фото: Павел Ворожцов.