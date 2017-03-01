Магазинам, торгующим алкоголем, запретят одновременно оказывать услуги общепита

Сюжет В марте вступают в силу

Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.

С 31 марта вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции», опубликованные в "Российской газете"

Речь идёт о том, что вводятся два отдельных вида лицензии: либо только на розничную торговлю алкоголем, либо на розлив спиртного в учреждениях общественного питания. Предпринимателям придётся решать, какую из лицензий они намерены получать. Если какой-либо магазин оформит лицензию на право розничной продажи спиртного, то расположенные на его территории небольшие кафе потеряют право разливать алкогольные напитки (если они юридически относятся к той же организации, что и магазин).