Областная газета
Общество 1 марта 2017, 15:36

Магазинам, торгующим алкоголем, запретят одновременно оказывать услуги общепита

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В марте вступают в силу
Наступивший март принёс россиянам значительные изменения в федеральном законодательстве.



С 31 марта вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничениях потребления (распития) алкогольной продукции», опубликованные в "Российской газете"

Речь идёт о том, что вводятся два отдельных вида лицензии: либо только на розничную торговлю алкоголем, либо на розлив спиртного в учреждениях общественного питания. Предпринимателям придётся решать, какую из лицензий они намерены получать. Если какой-либо магазин оформит лицензию на право розничной продажи спиртного, то расположенные на его территории небольшие кафе потеряют право разливать алкогольные напитки (если они юридически относятся к той же организации, что и магазин). 

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