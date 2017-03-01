Областная газета
Общество 1 марта 2017, 16:54

В Екатеринбурге готовятся к паводку

Специалисты служб благоустройства начали работу по очистке водоотводных канав и перепускных труб, проливке дождеприёмных колодцев. Чтобы исключить риск подтопления, в низинах снег вывозят в первую очередь, говорят в мэрии.

Эксперты профильных служб Екатеринбурга приняли участие в первом заседании противопаводковой комиссии. В районах созданы противопаводковые комиссии, организованы аварийные бригады для ликвидации последствий возможного подтопления. Подготовлена техника и специальное оборудование.

У водных объектов установлены предупреждения о запрете движения по тонкому льду.

В соответствующем постановлении главы администрации Екатеринбурга говорится о том,что до 1 апреля службам благоустройства необходимо вывезти снег из города, владельцам гидросооружений - до 3 апреля провести их обследование и обеспечить своих операторов бесперебойной телефонной связью.

По данным синоптиков, в марте температура воздуха и уровень осадков ожидаются в пределах нормы. В мэрии отмечают, что готовы и к сюрпризам погоды, а ситуацию с паводком держат на постоянном контроле.

Фото: администрация города.

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