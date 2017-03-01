Каждое четвёртое зимнее ДТП на Среднем Урале связано с неудовлетворительным состоянием дорог

С начала года на федеральных трассах Свердловской области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в каждом четвёртом из них сопутствующим фактором явились недостатки зимнего содержания, сообщили "ОГ" в УГИБДД по Свердловской области. Жертвами данных ДТП стали 16 человек, в том числе двое детей.

В данную статистику не входят ДТП, зафиксированные на региональных и муниципальных автодорогах.

- Каждое четвёртое ДТП на федеральных трассах региона связано с недостатками зимнего содержания, - рассказали “ОГ” в ОблГАИ. - Сюда традиционно входят и плохо расчищенные участки дорог, образование наледи, снежных накатов и валов. Данные недостатки не являются первопричинами ДТП, но признаны сопутствующим фактором.

Несмотря на это, в УГИБДД по Свердловской области отмечают, что рост ДТП в регионе хотя и есть, но по сравнению с прошлым годом он небольшой - счёт идёт буквально на единицы. Так, общее количество автоаварий на дорогах за первые два месяца увеличилось всего на 10 (2,9 процента).