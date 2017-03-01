Правительство РФ представило Михаила Осеевского на должность президента «Ростелекома»

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с Михаилом Осеевским, которого Правительство России представляет на должность президента «Ростелекома». Об этом сообщает пресс-служба федерального кабинета министров.

— Михаил Эдуардович, правительством подписана директива о вашем назначении на должность президента «Ростелекома». Я сейчас дал указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения, — сказал российский премьер.

До настоящего момента Михаил Осеевский трудился заместителем президента — председателем правления банка ВТБ. Судя по информации пресс-службы ВТБ, он родился в Ленинграде, окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, имеет учёную степень доктора экономических наук.