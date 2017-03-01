Областная газета
Общество 1 марта 2017, 16:59

В Екатеринбурге фаст-фуд выгнали из старинного здания

Сетевой ресторан быстрого питания, специализирующийся на бургерах, по решению суда должен освободить занимаемый им объект культурного наследия «Доходный дом М.М. Денисова», сообщили в УФССП России по Свердловской области.

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес решение запретить эксплуатацию объекта. А на руководство заведения, согласно иску прокурора, возложили обязанность привести объект культурного наследия в соответствие требованиям охранного обязательства.

Судебные приставы-исполнители, прибывшие на место, запретили дальнейшую эксплуатацию объекта. Посетителям и сотрудникам посреди дня пришлось спешно освободить помещение.

Фото: УФССП России по Свердловской области.

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