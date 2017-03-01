Полиция назвала самую опасную дорогу Свердловской области

Самой опасной дорогой Свердловской области на сегодняшний день остаётся трасса “Пермь-Екатеринбург”: здесь только за первые два месяца 2017 года зафиксировано 20 ДТП, в которых 12 человек погибли и ещё 44 получили травмы разной степени тяжести, сообщили "ОГ" в УГИБДД по Свердловской области.

- Факты свидетельствует о неудовлетворительном содержании автодороги федерального значения «Пермь-Екатеринбург» обслуживающими организациями и ненадлежащем контроле со стороны владельца автомобильной дороги ФКУ «Уралуправтодор» за исполнением данного вида работ, - пояснили в ОблГАИ.

Только в последний день зимы - 28 февраля - здесь произошло сразу две серьёзных аварии, в которых погибли три человека, в том числе один ребёнок. Травмы получили четверо, причём двое - 13-летняя девочка и 5-летний мальчик - тяжелейшие. При обследовании мест ДТП были выявлены недостатки эксплуатационного состояния автодороги на указанных участках. В первом случае - при выезде автомобиля со второстепенной дороги на главную на 259 км водитель джипа не уступил дорогу грузовику. Мужчина просто не заметил приближающуюся машину из-за сваленных у перекрёстка снежных куч. Во втором - на 292 км - сопутствующим фактором стали прокатанные колеи глубиной до 4 см, а также перепад между обочиной и проезжей частью до 5 см.

Отметим, по информации УГИБДД по Свердловской области, каждое четвёртое ДТП на федеральных трассах региона так или иначе связано с неудовлетворительным зимним содержанием автодорог.