Областная газета
Общество 1 марта 2017, 17:25

МФЦ передали право оформлять договоры купли-продажи лесных насаждений

С июня 2017 года свердловчане смогут заключать договоры купли-продажи лесных насаждений через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Напомним, до сих пор такую работу курировал Департамент лесного хозяйства Свердловской области. По данным этого ведомства, ежегодно с заявлениями о заключении таких договоров обращается около 40 тыс. граждан.

— Перевод данной услуги в МФЦ существенно разгрузит работу ведомства и ускорит процесс заключения договоров. Необходимо, чтобы люди чувствовали улучшение от проводимой государством реформы госуслуг, — пояснил областной министр экономики и территориального развития Дмитрий Ноженко.

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